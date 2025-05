Israel oo dhexda kaga jirta duufaan siyaasadeed

Wararka ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyada ka jira Yurub ay jawaab u yihiin diidmada Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ee la xiriirta inaysan Israel aqbali doonin in xabad joojin buuxda laga dhaqangeliyo Gaza iyo amarka uu baaqooda ka dib ku bixiyay in la dardargeliyo hawlgalkan cusub, oo ay ugu magac darayn (Hawlgalka Gideon Chariots), kaas oo Axaddii ay ciidamadoodu ka bilaabeen Marinka Gaza, isla-markaana ay sheegeen inay ku xaqiijinayaan guusha dagaalka.

Ergayga Israel ee Midowga Yurub, Haim Regev ayaa ka digay in la wiiqo taageerada reer Yurub ee Israel, xilli Tel Aviv ay diidan tahay in la soo afjaro dagaalka daba dheeraaday ee Gaza.

Baaqyada wadajirka ah ee ay hoggaamiyeyaasha reer galbeedka ku dalbanayaan in si degdeg ah xabad joojin looga sameeyo Marinka Gaza oo Israel ay ku gacan seyrtay ayaa keentay in dalalka reer Yurub ay dersaan tallaabada laga qaadi karo maamulkaasi, si looga joojiyo dhiigga ay daadinayaan.