Raysal Wasaaraha Malta oo ku dhawaaqay inay aqoonsanayaan Dowladda Falastiin

Shirkan oo lagu qabanayo Xarunta Qaramada Midoobey ee New York ayaa lagu soo nooleynaya fekerka ah in la helo xalka laba dal oo deris ah, si tobanaan sano ka dib loo soo afjaro colaadda Israel iyo Falastiin.

Robert Abela, Raysal Wasaaraha Malta ayaa sheegay in dalkiisu uu go’aansaday in uu aqoonsado Dowladda Falastiin, isla-markaana uu kaga dhawaaqi doono shirka caalamiga ah ee ay ka wada shaqeynayaan Sacuudiga iyo Faransiiska ee 17-ka illaa 20-ka bisha June ka qabsoomi doona Magaalada New York.

Raysal Wasaaraha oo ka hadlayay shir ku saabsan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo uu ka waday Magaalada Mosta ayaa ballanqaaday in 45 sano oo dood ay socotay ka dib ay dowladdiisu si rasmi ah u aqoonsaneyso dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin, isagoona muujiyay in aqoonsigaasi ay ku dhawaaqi doonaan 20-ka bisha June.