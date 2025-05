Gudoomiye Wehliye “Ma istaageyso xabadeenna, illaa Shabaab aan ka adkaano”

Gudoomiye Wehliye ayaa qaba in culeyska uu ka yaraan lahaa deegaanada Hirshabelle, haddii Dowlad Goboleedyada ka maqan saaxada dagaalka ay furimo kale ku furi lahaayeen Shabaabka, taasna ay keeni lahayd in si dhakhsa ah dalka looga ciribtiro maleeshiyadaasi.

“Istiraatiijiyadda dagaalka ayaa waxaa ka mid ah in meesha xabadda kaaga socoto aad cuddudaada isugu gayso, si halkaasi aad guusha uga hesho. Marka taas uun bay hadda isticmaalayaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaasi ku daray in Al Shabaab ay maleeshiyadeeda isaga kala keentay meelihii ay horey ugu sugnaayeen.

Gudoomiyaha ayaa waxa uu qiray in Shabaabku ay culeys soo saareen deegaanada Hirshabelle, sababtu tahay iyagoo og in halkaas ay xabad kaga socoto.