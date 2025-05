Shirka Siyaasiyiinta Mucaaradka oo ka furmay Muqdisho

Shirkan ayaa waxaa muuqata in mucaaradku ay dowladda kaga dalbanayaan in laga wada hadlo, sidii loo heli lahaa doorasho aan dib u dhac u horseedin dalka iyo dadka.

Mucaaradka ayaa ku celceliyay inaysan suurtagal ahayn in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah, marka aad eegto duruufaha amniga iyo midka siyaasiga ah ee dalka ka jira, waxayna kol hore ay soo jeediyeen in lagu laabto doorashadii dadbaneyd ee wax lagu soo dooranayay, tan iyo dib u yegleeliddii Dowladnimada Somaliya.