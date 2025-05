Midowga Yurub oo si adag uga horyimid, waxa Israel ka waddo Gaza

Kaja Kallas ayaa walaac ka muujisay in iyadoo gargaarka la heli karo, asbaabta ay Israel ku diidan tahay in uu gaaro shacabka gaajeysan.

Haweeneydan ayaa carabka ku adkeysay in Midowga Yurub uusan taageeri doonin qaabka cusub ay Israel riixeyso in gargaarka looga qaybiyo Gaza.

Kaja Kallas ayaa Israel ku dhaliishay in ay hortaagan tahay in kaalmada bani’aadantinimo la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee u baahan ee ku nool Marinka Gaza.

Dhanka kale Kaja Kallas ayaa sheegtay in Midowga Yurub uusan taageersaneyn qaabka cusub ee Israel dooneyso in gargaar qaybinta looga sameeyo gudaha Gaza.

Waxay sheegtay in Israel ay ka gudubtay heerka lagu sifeyn karo in ay ciidamadeeda dagaal kula jiraan ururka hubeysan ee reer Falastiin.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, haweeneyda lagu magacaabo Kaja Kallas ayaa sheegtay in weerarada xagga cirka ah Israel ee Gaza ay dhaafsiisan yihiin, waxa lagama maarmaanka u ah in lala dagaalamo Ururka Xamaas.