Xuutiyiinta Yemen oo Israel ugu hanjabay xagaa kulul

Madaxa Golaha Sare ee Siyaasadda Xuutiyiinta, Mahdi Al Mashat ayaa sheegay in weerarada ceynkani oo kale ah ay Yemen ku riixayaan oo keliya in ay sii xoojiso weeraradeeda ay garab istaaga ugu muujineyso Falastiiniyiinta reer Gaza.

Israel ayaa waxay sheegtay in ciidamadeedu ay beegsadeen garoonka ugu weyn ee dalka Yemen, maalin ka dib markii Xoogaga Xuutiyiinta ay laba gantaal ku weerareen gudaha Israel. Wasiirka Difaaca Israel, Israel Katz ayaa sheegay in Ciidanka Cirka Israel ay burburiyeen diyaaraddii ugu dambeysay ay Xuutiyiintu haysteen.

Warbaahinta Xuutiyiinta ayaa sheegtay in diyaaradaha Israel ay afar gantaal ku dhufteen dhabaha ay diyaaradaha ku cararaan ee garoonkaasi. Maareeyaha Garoonka Sanca ayaana sheegay in weerarka lagu burburiyay diyaarad ay lahayd Shirkadda Yemen Airways.

Mahdi Al Mashat, Madaxa Golaha Sare ee Siyaasadda Xuutiyiinta ayaa sheegay in Israel aysan niyad jebin karin shacabka Yemen, ka dib duqayntii ay Arbacadii shalay ka gaysatay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Sanca, wuxuuna ku hanjabay in Israel ay wajihi doonto xagaa kulul.