Peace Now oo si adag uga hortimid deegaameynta ballaaran ee laga sameynayo Daanta Galbeed

Israel ayaa Daanta Galbeed ku qabsatay dagaalkii lixda maalmood socday ee ay Carabta la gashay sanadkii 1967-kii, waxaana la sheegaa in illaa shan boqol oo kun (500,000) oo Israeliyiin ah ay dejisay in ka badan boqol goobood oo ku yaala dhulkaasi la haysto oo deegaameyn ay uga sameysay.

Dhanka kale Peace Now ayaa ka digtay in tallaabadan ay sii xumeynayso xiriirka Israel iyo xulafadeeda dibadda, gaar ahaan reer galbeedka.

Bezalel Smotrich, Wasiirka Maaliyadda ayaa isna sheegay in la ansixiyay in 22 deegaan oo cusub ay Yuhuuddu ka sameystaan dhulka la haysto ee Daanta Galbeed.

Wasiirka Difaaca Israel, Israel Katz ayaa sheegay in ballaarinta deegaameynta dadka Yahuudda ee dhulka la hayto ay ka hortageyo in la dhiso dowlad ay Falastiiniyiinta leeyihiin, taasoo sida uu sheegay khatar amni ku keeni doonto Israel.

Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa Khamiistii sheegtay in la ogolaaday in deegaamayn cusub laga sameeyo 22 goobood oo Daanta Galbeed ah, iyadoo markaasi la dejinayo dadka Yahuudda.

“Dowladdu waxay caddeynaysaa mar kale inay is xakameyn la’dahay, isla-markaana ay door bideyso inay sii haysato dhulka Falastiiniyiinta, intii ay ka shaqayn lahayd raadinta nabadda.” Ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Peace Now.

Ururka u dhaqdhaqaaqa xornimada Israel ee Peace Now ayaa ka horyimid warka ka soo yeeray Maamulka Israel ee lagu sheegay in 22 goobood oo cusub oo deegaameyn ah laga sameynayo Daanta Galbeed ee la haysto.