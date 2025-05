Wasiir Karoore oo sheegay in Shabaabkii soo weeraray Hirshabele ay hadda go’doon yihiin

Karoore ayaa xusay in haatan uu diyaargarow weyn ka socdo Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan, oo sida uu sheegay la doonayo in ciidamadu ay dib ugu la wareegaan deegaanadii ay Shabaabku qabsadeen billihii February, March iyo April.

Karoore ayaa Ciidanka Xoogga Dalka iyo Macawiisleyda ku ammaanay in ay Shabaabka u diideen in deegaano hor leh ka qabsadaan bariga Hirshabelle.

Wasiirka ayaa tilmaamay in qorshaha Shabaabka uu qayb ka ahaa in kuwoodii soo galay bariga gobolkaasi ay uga sii gudbaan dhinaca Hiiraan, laakiin ay ku fashilmeen, sida uu yiri.

Wasiirka ayaa sheegaya in Macawiisleydu ay si gaar ah ugu daadsan yihiin deegaanada xuduudda, isla-markaana ay ka hortaggeen is ballaarintii Al Shabaab.