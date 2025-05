Ciidamada oo mar kale weerar ku haya Shabaabka ku sugan deegaanka Aboorey

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay maanta hawlgal ka wadaan duleedka deegaankan, isla-markaana uu ujeedkoodu yahay in ay foodda geliyaan deegaankaasi.

Saraakiisha Militariga iyo Hoggaanka Macawiisleyda reer Hiiraan ayaa sheegay in Shabaabku ay miinooyin geliyeen waddooyinka soo gala deegaankaasi, taasina ay adkeysay in ay si dhakhsa ah ku gaaraan.