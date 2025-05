Wararkii ugu dambeeyay shaqaaqada ka dhacday Xabsiga Dhexe ee Boorama

“Waxaan isla garanay in howshaas sidaa aan ku dhamaysano, howshuna iska maqaadiir bay ahayd, wax ku talagal ah ma ahayn. Maxaabiis kacdoon sameysay ayay ahayd, arrintaasna sidaas ayay ku dhamaatay.” Ayuu yiri Suldaan Kabaal oo xusay in Maamulka Gobolka Awdal iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Somaliland, General Axmed Cawaale Yuusuf (Libaax) ay sidaasi kaga heshiiyeen arrinta marxuumka geeriyooday.

Suldaan Axmed Cilmi Kabaal oo ah Suldaanka marxuumka geeriyooday ayaa sheegay in uu ku geeriyooday si aan ku talagal ahayn, isagoo intaasi ku daray in is afgarad laga gaaray geerida marxuumka.

Isagoo ku hadlayay afka xukuumadda ayaa wuxuu sheegay in la go’aamiyay in aaska iyo magta marxuumka ay dowladdu bixiso, sida ay isku afgarteen qoyska, ehelada iyo odayaasha marxuumka.