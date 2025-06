Israeliyiinta oo mar kale ku xarooday godadka, ka dib weerar Hypersonic ah

Afhayeenka Militariga Xuutiyiinta, General Yahya Saree ayaa horaantii bishaasi ku dhawaaqay in uu iyagu u xiran yahay Garoomada Diyaaradaha Israel, gaar ahaan Garoonka Ben Gurion, isagoona shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah uga digay in ay taggaan garoonkaasi.

Seeriga ayaa ah nooc taxadar oo Israel ay ku yareynayso khasaaraha dadka rayidka ah, laakiin ay shacabkeedu dhibsadeen gantaalada ballaastikada ah ee sida maalinlaha ah uga soo dhacaya jihada dalka Yemen ee ku riixaya in ay lugta furtaan. Shacabka ayaa dowladdooda ku cadaadinaya in la soo afjaro dagaalka daba dheeraaday ee Gaza, si ay u nastaan, isla-markaana ay u shaqeystaan.

Dhawaqa seeriga digniinaha ayaa maanta is qabsaday magaalooyin ay ka mid tahay magaalada ugu weyn Israel ee Tel Aviv, taasoo dadka loogu sheegayay in uu jiro weerar xagga cirka ah.