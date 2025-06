Markabka weyn Ingiriiska ee HMS Prince of Wales oo ogolaansho weydiistay Xuutiyiinta

Mohammed Abdul-Salam, Madaxa Wada-xaajoodka Xuuthiyiinta ayaa 7-dii bishii May ku dhawaaqay in heshiiskan aysan qayb ka ahayn Israel, isla-markaana aysan ka tanaasuli karin weeraradooda ay ku diidan yihiin xasuuqa Gaza iyo go’doominta lagu hayo Marinka Gaza.

Dowladda Cumaan ayaa waxay sheegtay in ay iyadu ka soo shaqeysay xabad joojintan, waxaana Wasiirkeeda Arrimaha Dibadda, Badr Albusaidi uu sheegay in labada dhinacba ay aqbaleen heshiiska xabad joojinta.

Madaxweyne Donald Trump ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in dalkiisu uu joojinayo duqaymihii ay ka wadeen dalka Yemen, ka dib markii uu sheegay in iyaga iyo Xuutiyiinta ay isla qaateen heshiis xabad joojin ah.

Mohammed Ali ayaa tilmaamay in Ciidamada Yemen ay ogolaadeen in markabka diyaaradaha xambaara uu ku goosho Badda Cas, isla-markaana aan la weerarin, illaa iyo inta uu ka gaysanayo xadgudub ka dhan ah taageerada Yemen ee shacabka Falastiin.

Xoogaga Xuutiyiinta ayaa ogolaaday in markabka weyn ee dagaalka ee laga leeyahay dalka Ingiriiska uu soo maro Badda Cas, ka dib markii markabku uu la xiriiray Yemen, uuna aqbalay shuruudda ah in aanay qaadi karin wax weerar ah oo lagu carqaladeynayo hawlgalada Yemen ee lagu taageerayo dadka reer Gaza.