Qabsashada Al Shabaab ee Xawaadley oo jug kale ku ah Hirshabelle

Warbixinada ayaa muujinaya in Shabaabku ay si fudud kula wareegaan deegaanada, marka aad eegto waqtiga dheer ay ciidamadu ku qaadato in dhul ay ka kiciyaan Al Shabaab amaba ay dib uga saaraan goobaha qaar ee laga qabsado.

Shabaabka oo aad mooddo in ay si dhow ula socdeen in Militariga Burundi ay ka bixi doonaan deegaankaasi ayaa si dhakhsa ah ula wareegay Xawaadley.