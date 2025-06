Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socdo duleedka Aboorey

Ciidamada ayaa waxaa muuqato in ay dhibaato badan ka marayaan, sidii ay foodda u gelin lahaayeen deegaankaasi, iskaba dhaaf in ay ka saaraan kooxaha argagixisada.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Militariga iyo Macawiisleyda ay tan iyo Sabtidii dhowr jeer hore ugu siqeen deegaankaasi, isla-markaana ay ku dhawaadeen afaafka hore ee Aboorey, laakiin lagu khasbay in ay dib u soo gurtaan, mar kasta oo la soo riixana ay Shabaabku soo buuxinayeen difaacooda hore.