Qaramada Midoobey iyo Israel oo qoorta iskula jira

Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa mar sii horreysay hoos u dhigay baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo inaanan la siyaasadeyn gargaarka naf badbaadinta, isagoona muujiyay in aysan ogolaan karin in Qaramada Midoobey ay gargaar macno leh gaarsiiso dadka Gaza, si wax looga qabto masiibada bani’aadantinimo ee sida aan horey loo arag ugu baaheysa qaybaha Gaza oo dhan.

Hay’adda Cuntada Adduunka (WFP) ayaa gaashaanka u daruurtay in Xamaas ay xaddo gargaarka, iyadoona ururka reer Falastiin ka fogeysay eedeyntaasi, haddii aan wax caddeyn ah loo hayn in ururku uu leexsado gargaarka loogu talagalay dadka rayidka ah.

Wasiirka Difaaca Israel, Israel Katz ayaa sheegay in ay ka hortagayaan in Xamaas ay xaddo buu yiri gargaarka.

Israel ayaa 2-dii bishii March soo rogtay xayiraad guud oo ka dhan ah gargaarkii uu caalamka gaynayay Marinka Gaza, inkastoo ay 18-kii bishii hore ee May ogolaatay in gargaar aasaas ah la geeyo Gaza.

Militariga ayaa war uu soo saaray ku sheegay in wararka arrintan la xiriira ay yihiin kuwo been abuur ah, isla-markaana aanay ciidamadoodu wax rasaas ah ku furin dad rayid ah oo goobta ka dhawaa amaba ku sugnaa.

Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay in Axaddii isbitaalkeeda Rafah la soo gaarsiiyay 179 qof oo 21 ka mid ah ay dhinteen. ICRC waxay sheegtay in dhibaneyaasha ay ku jiraan haween iyo carruur.

“Waxay muujineysaa in xaalad bani’aadantinimo oo aad u daran lagu hayo dadka baahida weyn u qaba in ay helaan cuntada iyo dawada.” Ayuu yiri Volker Türk.