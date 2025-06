Dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Ceel-hareeri ee Gobolka Hiiraan

Qorshaha maleeshiyadu u timid Yasooman ayaa ahaa in ay la wareegaan waddada Yasooman ku xiriirisa Moqokori illaa Maxaas ee dhinaca kalena u furan bariga Gobolka Galgaduud, qorshahaas oo aad arki karto in aanu shaqeyn.

Shabaabka ayaa u muuqday kuwo uu yoolkoodu ahaa in ay muddo dheer sii joogaan deegaanka istiraatiijiga ah ee Ceel-hareeri, marka aad eegto in saacado yar gudahood ay godad kaga qoteen deegaanka.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Shabaabku ay barqanimadii maanta u suurtagashay in ay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi, ka dib markii ciidamadu ay dib u gurasho sameeyeen, laakiin ay dib ugu soo rogaalceliyeen.