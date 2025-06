A Shabaab oo soo cusbooneysiisay dhaqdhaqaaqeedii bariga Gobolka Shabellaha Dhexe

Hadda, dhaqdhaqaaqa ay Shabaabku ka wadaan bariga gobolkaasi ayaa waxaa muuqato in ay ku difaacanayaan goobihii ay billo ka hor ka qabsadeen gobolka, si aysan ugu guuldareysan in ay maleeshiyadoodu isku xirmaan min Hirshabelle illaa Galmudug.

Shabaabka ayaa bishii February culeys weyn soo saaray deegaanadii xorta ahaa ee bariga Gobolka Shabellaha Dhexe, iyagoona billihii February, March iyo April qabsaday degmooyin iyo deegaano laga saaray ku dhawaad saddex sano ka hor. Is fiditaankoodan ayaa ahaa mid ay ku fashilinayeen wejiga labaad ee hawlgalka dib-u-xoreynta dalka oo bartamihii February ka bilowday gobolkaasi, waxaana uu yoolkoodu ahaa in ay dagaalka ka fogeeyaan galbeedka gobolka, si ay muddo dheer u sii joogaan.

Qorshaha Shabaabka ayaa u muuqdo mid ay kaga hortagayaan in laga fogeeyo Degmooyinka Raage Ceele iyo Cadale oo dhaca dhinaca xeebta ee Gobolka Shabellaha Dhexe iyo in laga saaro Degmada Aadan Yabaal, iyadoo kuwooda soo gaaray Degmada Alkowsar la qiyaasayo in ay ku wajahan yihiin Aadan Yabaal.