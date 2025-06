Madaxweyne Xasan Sheekh oo qiray in Shabaabku ay khatar ku yihiin jiritaanka dalka

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa intaasi ku daray “Sidaasi daraadeed waxaan ugu baaqayaa dhallinyaradaas, waalidiintood iyo cid kasta oo u caqli celin karta in ay u caddeyso in ay weli haystaan fursad ay dib ugu soo noqon karaan dadkooda iyo deegaanadooda, kana qayb qaadan karaan dib-u-dhiska dalkooda.”

“Waxaa wax lala sii fajaco ah in kooxda Khawaarijtu ay ku adkeysanayaan, kuna faanayaan inay daadin karaan dhiigga qofkii camalkooda foosha xun diida in uu la qaato.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadd Ciidda Carafo ayaa sheegay in iyadoo Diinta Islaamka ay xaaraantinimeysay in lagu xadgudbo qofka Muslimka ah dhiiggiisa iyo sharafkiisa ay haddaana Shabaabku baneysteen dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo sidii ay u dhibaatayn lahaayeen.