Xubnaha Shabaabka ee amni darrada ka wada Muqdisho oo abaalmarin la dul dhigay

Korneyl Mahdi oo wax laga weydiiyay in abaalmarintaasi ay ku kooban tahay shacabka iyo in ciidamadana la siinayo ayaa wuxuu yiri “Ciidanka iyo shacabkaba. Qofkii ciidan oo keenana waa la siinaa, qofkii shacab ah oo keenana waa la siinaa.”

Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Banaadir oo sii hadlayay ayaa sheegay in qof kasta oo laamaha amniga la soo wadaaga xog suurtagelinaysa in la soo qabto xubnaha xilliyada dambe ee habeenkii hoobiyaha ka dhex tuuraya magaalada ay siin doonaan abaalmarin uu ku farxo, isla-markaana ay amnigiisa damaanad qaadayaan.

“Waxaan mar kale idiin leenahay naga la shaqeeya ammaanka shacabka caasimadda joogo, waxaana codsi gooni ah u dirayaa shacabka degan degmooyinka daafaha, oo waayahaan aad arkayseen in laga tuuraayay hoobiyaha.” Ayuu yiri Taliyaha oo ballanqaaday in ay abaalmarin lacageed heli doonto cid kasta oo soo gudbisa xogta kooxahaasi.

Korneyl Mahdi Cumar Muumin ayaa marka hore bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho ugu baaqay in ay ku fara-adeygaan amnigooda, isla-markaana ay iska qabtaan kuwa yar ee doonaya in ay ammaankooda carqaladeeyaan.

Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Banaadir ayaa ballanqaaday in abaalmarin dhan soddon kun oo dollar ($30,000) ay siin doonaan ciddii keenta xog horseedeysa in la soo qabto xubnaha maleeshiyada Al Shabaab.