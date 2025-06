Mohammed bin Salman oo baaq u diray Beesha Caalamka, si loo joojiyo gardarrada Israel ee Gaza

Sacuudiga iyo Faransiiska ayaa qaban-qaabinaya shir caalami ah oo bishan ka dhici doona Magaalada New York, kaas oo la sheegay in lagu soo nooleynaya fekerka ah in la helo xalka laba dal oo Israel iyo Falastiin ay leeyihiin, maadaama loo arko xalka keliya ee nabad loogu soo dabaali karo Gobolka Bariga Dhexe.

Mohammed bin Salman oo Magaalada Mina ee dalkaasi ka jeediyay khubdad uu ugu talagalay Ciidul Adxaa ayaa sheegay inaanan la aqbali karin xasuuqa Israel ka gaysaneyso Marinka Gaza, waxaana uu caalamka ugu yeeray in loo soo jeesto, sidii wax looga qaban lahaa dhiigga ay Israel daadineyso iyo sidii loo xaqiijin lahaa in la helo xalka laba dal oo deris ah, nabadna ku wada nool.