Macawiisleyda reer Hiiraan oo soo saaray baaq ku saabsan dagaalka Al Shabaab

Shabaabka ayaa waxaa muuqato in cuddudooda ay isugu keeneen xuduudda Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan, iyagoo doonaya in deegaanada hoostaga Degmada Aadan Yabaal ay ka soo galaan dhinaca bariga Gobolka Hiiraan.

Macawiisleyda reer Hiiraan ayaa la sheegaa in ay yihiin ciidanka keliya ee maanta dagaalka tooska ah kula jira maleeshiyadaasi, marka aad eegto in dagaal kale oo la taaban karo aanu ka socon dalka intiisa kale, oo ah dagaalka lagu la jiro Al Shabaab.