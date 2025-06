Israel oo leexsatay doonidii cuntada u wadday Gaza

Israel ayaa horey u diiday in Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee bani’aadantinimada ay gargaarka geeyaan gudaha Gaza, waxayna sameysay hay’ad NGO oo ay ku wareejisay keenista iyo qaybinta gargaarka, iyada oo markaasi xadideysa in kaalmo bani’aadantinimo oo macno leh la geeyo dhulka go’doonsan.

“Bandhiggu wuu dhammaaday.” Ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israel ku sheegtay qoraal, iyadoona uga la jeedda in uu fashilmay gargaarkii ay kooxdaasi dooneysay in ay gayso Marinka Gaza.

Dadkan oo doonayay in ay jebiyeen go’doominta ay Israel ku hayso gargaarka Gaza ayaa go’aansaday in ay raashiin u soo qaadaan dadka reer Gaza, maadaama ay gaajo la ildaran yihiin, qaar ka mid ahna ayba u geeriyoodeen.