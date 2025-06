Ingiriiska oo farriin u diray Israel, ka dib afduubka doonida Madleen

Wakaaladda Wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in Madaxweyne Emmanuel Macron uu Israel weydiistay in sida ugu dhakhsaha badan ay dadkaasi ugu soo laabtaan Faransiiska.

Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Faransiiska, Jean-Noel Barrot ayaa sheegay in Paris ay ka shaqeynayso in si degdeg ah ay muwaadiniinteeda dib ugu soo laabtaan Yurub.

Afhayeenka ayaa intaa raaciyay “Waxaan si cad u sheegnay inay tahay in gargaar dheeraad ah uu gaaro Gaza, iyada oo aan welibana la xanibeynin gargaarka. In la daboolo baahida ba’an ee Gaza waa mid muhiim ah.”

Afhayeenka ayaa Wariyeyaasha u sheegay in Dowladda Ingiriiska ay horey u caddeysay mowqifkeeda ku aaddan in Gaza la geeyo gargaar dabooli kara baahida weyn ee ka jirta dhulka la go’doomiyay.

Xafiiska Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer ayaa Israel ugu yeeray in ay is xakameyso, isla-markaana ay xaaladda ku xaliso si badbaado leh.