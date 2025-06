Israel oo sii hurisay carradii bulshada caalamka

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa Isniintan sheegtay in tirada dhimashada ay gaartay 54,927 qof iyo dhaawaca 126,615 kale, kuwaas oo ay sheegtay in dhammaantood la dhibaateeyay muddada uu socdo dagaalkan.

Israel ayaa March 2-deedii soo rogtay xayiraad guud oo ka dhan ah gargaarkii uu caalamka gaynayay Marinka Gaza, inkastoo ay 18-kii bishii May ogolaatay in gargaar aasaas ah la geeyo Gaza, iyadoo aan haddana ogoleyn in Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee ka shaqeeya arrimaha bani’aadantinimada ay wax gargaar ah keenaan gudaha Gaza.

Xeel-dheereyaasha ayaa ku waramaya in la wareegitaanka Israel ee doonidan iyo xarigga ay kula kacday 12-kii qof ee la socday inay dhalisay walaac caalami ah, waxayna mar kale tani ay indhaha dunida ku soo jeedisay bay leeyihiin, sida ay lagama maarmaanka u tahay in wax laga qabto xaaladda khalafsan ee bani’aadantinimo ee ka jirta qaybaha Gaza.

Israel Katz, Wasiirka Difaaca Israel ayaa sheegay in uu amar ku bixiyay in doonida iyo dadka la socdaba la keeno dekedda koonfureed ee Ashdod.