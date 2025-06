Dadkii la socday doonida Madleen oo qaarkood la musaafuriyay

Masuuliyiinta Israel ayaa la aaminsan yahay in ay isku khilaafeen waxa laga yeelayo dadkaasi, maadaama kuwooda ka horyimid in dadkaasi la ciqaabo ay fahamsan yihiin cawaaqibka ka dhalan kara, haddii dadkaasi xukun xabsi ah lagu xukumo, waana xilli dunida ay diidan tahay ficilada Israel ee Gaza.

Ciidanka Badda Israel oo la wareegay doonidaasi ayaa dadkii saarnaa u soo kaxeeyay Dekedda Ashdod, waxaana Wasiirada Amniga, Itamar Ben-Gvir uu sheegay in dadkaasi ay u diyaariyeen xabsi dhulkiisa hoostiisa ku yaala si loogu ciqaabo, maadaama uu ku eedeeyay in ay ka horyimaadeen go’aanka ay Tel Aviv ku go’doomisay Marinka Gaza.

Xubnaha kale ee safarka ku wehlinayay Greta ayaa waxaa ka mid ah Wariyaha Telefishinka Al Jazeera ka tirsan ee lagu magacaabo Omar Faiad, kaasoo sheegay in muddadii ay xirnaayeen loo diiday xaqa ay u lahaayeen in ay cid uun la xiriiraan, xitaa qareeno.

Goor sii horreysay ayaa waxaa suuqa soo galay warar sheegaya in xubnaha la musaafuriyay ay aqbaleen in la musaafuriyo oo dalalkooda dib loogu celiyo.