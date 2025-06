Toogasho ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday Austria (SAWIRRO)

Wasiirka Arrimaha Gudaha Austria, Gerhard Karner ayaa sheegay in dadka dhintay ay yihiin sagaal qof, oo uu ku kala sheegay saddex rag ah iyo lix dumar ah. Tirada guud ee dhimashada ayuuna ku sheegay toban qof, marka lagu daro ninkii toogashada gaystay ee markii dambena is dilay. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in 12 kalena ay dhaawacmeen.

Booliska ayaa sheegay in ninkaasi oo reer Austria ahaa uu ku hubeysnaa laba qori, oo sida ay sheegeen laga helay goobta. Booliska ayaa xaqiijiyay in ninka toogashada gaystay uu si sharci ah u lahaa hubkaasi, isla-markaana uu haystay shatiga hubka.