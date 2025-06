Macawiisleyda oo qodax ku noqday Al Shabaab

Shabaabka ayaa la sheegaya in ay ka cararayaan inay lumiyaan Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabellaha Dhexe, ka hor inta aysan xaqiijin yoolkooda dagaal, oo ah in ay helaan marin ay isaga kala gudbi karaan maleeshiyaadkooda Hirshabelle iyo Galmudug.

Warbaahinta ayaa fahamsan ujeedka ay Shabaabku u xoojiyeen weeraradooda Ceel-hareeri inuu yahay in ay culeyska ka yareeyaan maleeshiyadooda ku go’doonsan Yasooman iyo in ay si toos ah isugu xirmaan min Shabellaha Dhexe, Hiiraan illaa Galgaduud.

Shabaabka ayaa 13-kii bishii ina dhaaftay ee May, sidaan oo kale isugu dayay in ay furtaan waddadaasi, ha yeeshee aanay u suurtagelin, sababtu tahay xabadda kulul ee Macawiisleyda reer Hiiraan.

Wararka ayaa sheegaya in Shabaabku ay maanta weerar xoogan ku ekeeyeen Macawiisleyda degan meel aan sidaasi uga fogeyn Yasooman, balse ay ku guuldareysteen in ay jidka furtaan, ka dib markii ay iska caabin xoog badan kala kulmeen Ciidanka Difaaca Shacabka ee Macawiisley.