Dhaqdhaqaaqyada iyo diyaargarowga ciidan ee iska soo horjeedda ee ka jira Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa mar kale gobolkaasi ka dhigeysa furin si weyn loogu dagaalamo, marka aad eegto in Villa Somalia ay dooneyso in la xoreeyo deegaanadii laga qabsaday ciidamada iyo Shabaabka oo xusul-duub ugu jira, sidii ay u sii joogi lahaayeen.

Qorshaha Shabaabka ayaa lagu sheegay mid ay ku fashilinayaan in laga fogeeyo Degmooyinka Raage Ceele iyo Cadale oo dhaca dhinaca xeebta ee Gobolka Shabellaha Dhexe iyo in laga saaro Degmada Aadan Yabaal, iyadoo kuwooda soo gaaray Degmada Alkowsar la sheegay in ayba uga sii gudbeen Degmada Aadan Yabaal iyo deegaanka Tawakal oo hoostaga degmadaasi, halkaasina ay dhaqdhaqaaaq ka wadaan.