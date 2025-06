Weerar ballaaran oo ka dhacay dalka Iran

Marco Rubio, Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Washington aysan ku lahayn lahayn weerarka ay Israel ku qaadday dhulka Iran, ha yeeshee Tehran waxay fahamsan tahay in Tel Aviv aanay wax tallaabo ah qaadi karin, iyadoo aan ogolaansho ka haysan Aqalka Cad ee Mareykanka.

Weerarkan ayaa soo dedejin kara in is bedel uu ku yimaado saaxada dagaalka ee Gobolka Bariga Dhexe, haddii Israel ay ku dhiiratay khatarta dagaal goboleed oo ballaaran. Xeel-dheereyaasha ayaa sheegaya in ay jirto khatar dhab ah oo ku saabsan dagaal ballaaran oo gobolka ka qarxa.

Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa wacad ku maray in Israel ay wajihi doonto ciqaab adag, isagoona xaqiijiyay in la dilay tiro ka mid ah taliyeyaasha iyo saynisyahanada reer Iran.