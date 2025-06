Madaxweyne Trump oo sheegay in Iran ay weli fursad haysato

Madaxweynaha Mareykanka ayaa Dowladda Iran ku booriyay inay aqbasho dalabaadka Washington, ee ah in la xadido barnaamijkeeda nuclear-ka, xilli ay Tehran wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto duqaymaha Israel ay ku beegsatay goobaheeda nuclear-ka iyo xarumaha militariga, halkaas oo lagu dilay taliyeyaal ciidan, iyadoo sidoo kalena weerarka lagu beegsaday saynisyahanadii reer Iran ee nuclear-ka farsameynaysay.

