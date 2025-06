Golaha Ammaanka oo la isugu yeeray kulan degdeg ah, ka dib weerarkii Israel ee Iran

Dowlado badan ayaa Israel u arka in ay ka masuul tahay xiisadda sii kordheysa ee ka jirta gobolka iyo cawaaqibka ay ku yeelaneyso dhaqaalaha caalamka, tiiyoo aan haddana la fileynin in loo ciqaabi doono xasaradaha joogtada ah ee ay ku lugta leedahay, marka aad eegto in Mareykanku uu gadaal ka taagan yahay.

Marka laga soo tago in weerarkan uu dabka ku sii shiday xiisaddii Bariga Dhexe ayaa waxa uu haddana abuuray walaac caalami ah, oo laga qabo suurtagalnimada in uu soo dedejiyo isku dhac ballaaran.