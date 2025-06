Madaxweynaha Iran oo si adag uga hadlay weerarka ay Israel ku soo qaadday dalkiisa

Madaxweyne Masoud Pezeshkian ayaa qiray in weerarka ay ku dhinteen taliyeyaal ciidan iyo saynisyahano, waxaana uu xusay in weerarku uu ka dhigan yahay xadgudub bareer ah oo ka dhan ah xeerarka caalamiga ah.

Waxa uu Israel ku eedeeyay in ay si ula kac ah u beegsatay dhismayaasha ay dadka rayidka ah degan yihiin ee ay weerartay, isla-markaana ay taasi caddeynayso sida ay Israel u qaban-tintay sida uu yiri daadinta dhiigga ee shacabka aan is difaaci karin.