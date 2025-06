Iran oo markeeda ruxday dhulka Israel

Militariga Israel ayaa war uu goor dhow soo saaray ku sheegay in tobaneeyo gantaal ay Iran ku soo weerartay dhulka Israel iyo in qaraxyada la maqlayo ay ka dhasheen gantaalada ka hortaga gantaalada kale oo falgal sameynaya.

Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada ugu weyn Israel ee Tel Aviv iyo in uuro ay ka kacday meelo ka mid ah magaaladaasi.