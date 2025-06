Taliska Ilaalada Kacaanka ee Iran oo ka warbixiyay weerarka ay ku qaadeen Israel

Taliska Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in jawaabtoodu ay ka tarjumeyso khad cas in lagu soo xadgudbo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.

Taliska ayaa sheegay in xarumaha la beegsaday loo isticmaalo wax soosaarka gantaalaha iyo agabka kale ee militari, isla-markaana ay warbixinada muujinayaan in daraasiin gantaalada ballaastikada ah ee Iran ay si wax ku ool ah u garaaceen bartilmaameedyada istiraatiijiga ah ee Israel.