Israel oo duqayn xoogan ka gaysatay Magaalada Tehran

Ciidamada Iran ayaa la qiyaasayaa in in iyana ay caawa garaaci doonaan bartilmaameedyada Israel.

Afhayeenka ayaa sheegay in tan iyo Jimcihii ay ciidamadoodu garaaceen in ka badan 170 bartilmaameed oo ku yaala dalka Iran. Israel ayaa Jimcihii bilowday weeraradeeda ka dhanka ah dalkaasi.