Taliska Iran oo digniin adag u jeediyay shacabka Israel

Bayaan ka soo baxay Taliska Militariga Iran, lagana baahiyay Telefishinka Qaranka ayaa lagu sheegay in badbaadada shacabka ay ku jirto in ay dhageystaan digniinta Jamhuuriyadda Islamiga ah ee Iran.

Militariga Iran ayaa shacabka u sheegay in ay ka tahay in ay ka guuraan amaba ka baxaan meelaha ku dhow dhow Saldhigyada Militariga Israel iyo goobaha sayniska.