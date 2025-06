Dagaalka Israel iyo Iran oo sii kululanaya

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa xalay ku baaqay in qof kasta oo ku nool Magaalada Tehran uu si degdeg ah uga baxo, waana saacado uun ka dib, markii Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu ku baaqay in shacabku ay isaga barakacaan magaaladaasi.

Israel ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay qarineyso xogta khasaaraha ay gaysanayaan weerarada Iran, mana ogola baa la leeyahay in xitaa ay dadku soo bandhigaan muuqaalada goobihii la duqeeyay, aan ka ahayn Wariyeyaasha caalamiga ah ee Axaddii uu maamulku bilaabay in uu soo tusiyo goobihii uu dhibku gaaray.

Masoud Pezeshkian, Madaxweynaha Iran ayaa Axaddii ku hanjabay in jawaabta Iran aysan istaagi doonin, illaa iyo inta ay Israel waddo weeraradeeda ka dhanka ah dalkaasi. Madaxweynaha ayaana ka digay in jawaabta Iran ay noqon doonto mid aad u daran, haddii ay Israel sii waddo weerarada ay ku hayso dalkiisa.