Erdogan iyo Putin oo baaq ka soo saaray dagaalka Bariga Dhexe

Bayaanka ayaa lagu xusay in habdhaqanka xukuumadda uu Netanyahu madaxda ka yahay ay khatar cad ku tahay nidaamka caalamiga ah, ayna tahay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkan.

Aqalka Ak Saray ee Turkiga ayaa isna sheegay in Madaxweyne Erdogan uu muujiyay in Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu uu khatar ku yahay amniga gobolka, isla-markaana uu gobolku ku riixayo dagaal uu sheegay in aanu xamili karin.

Kremlin-ka ayaa sheegaya in loo baahan yahay in arrinta dagaalka iyo barnaamijka nuclear-ka ee Iran loo maro qaabab siyaasadeed iyo hab diblomaasiyadeed, oo ay u arkaan xalka ugu habboon ee lagaga gudbi karo colaaddan.

Aqalka Kremlin-ka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo xiisadda ka sii dareysi ee gobolka.