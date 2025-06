Iran oo xoojisay weerarada ay ku hayso Israel

Dowladaha shisheeye ayaa muwaadiniintooda ku amray in ay si degdeg ah uga baxaan Israel, iyadoona waddada keliya ee Israel looga bixi karo ay tahay dhinaca dhulka ama wadamada deriska, walow shacabka Israel ay qaarkood bilaabeen in ay ku baxsanayaan doomo, iyagoo adeegsanaya safarka badda, si ay u gaaraan Jasiiradda Qubrus (Cyprus) iyo Giriiga.

Israel ayaa Jimcihii ku dhawaaqday in la xiray garoomada diyaaradaha, iyadoo ka warqabtay in Iran ay ka aargudan doonto, ka gadaal markii ay bilowday in ay garaacdo goobaha nuclear-keeda iyo xarumaheeda militariga.