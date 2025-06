Madaxweynaha Shiinaha oo ka hadlay dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Iran

Madaxweyne Xi Jinping ayaa hoosta ka xariiqay in Shiinuhu uu diyaar u yahay in uu kala shaqeeyo dhammaan dhinacyada, si ay door wax ku ool ah uga qaataan sida uu yiri soo celinta nabadda iyo xasilloonida Bariga Dhexe.

“Dhammaan dhinacyadu waa in ay ka shaqeeyaan, sidii colaadda loo qaboojin lahaa sida ugu dhakhsaha badan, loogana fogaan lahaa in xiisaddu ay sii kororto.” Ayuu yiri Xi Jinping, Madaxweynaha Shiinaha.