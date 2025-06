Iran oo iska diiday codsiga Mareykanka, ee ah in ay wada hadlaan

Hoggaamiyaha ugu sarreya ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa Arbacadii Trump ku gacan seyray baaqiisa ah in ay is dhiibaan, waxaana uu sheegay inay dagaalami doonaan, isla-markaana ay iska difaaci doonaan gardarrada Israel.

Madaxweyne Donald Trump ayaa Talaadadii ugu baaqay Iran in ay si shuruud la’aan ah isku dhiibto, iyadoo ka tanaasuleysa barnaamijka nuclear-keeda iyo in la burburiyo gantaaladeeda.

Wasiirka ayaa bidhaamiyay in gantaalada Iran uu yahay mid gaar ah oo difaac ah, isaga oo hoosta ka xariiqay in Iran aysan gantaaladeeda u adeegsan wax ka hor imanaya heerarka anshaxa iyo sharciga caalamiga ah.

Wasiirka Arrimaha Dibadd Iran, Abbas Araghchi ayaa maanta sheegay in Tehran ay heshay farriimo badan, oo Mareykanka uu kaga codsanayo wada-xaajood, balse aysan jirin wax ay ka dhihi karto, sababtoo ah buu yiri doorkooda is garabtaaga ee weerarada Israel ee ka dhanka ah dalkiisa.