Weerar ka dhacay dekedda ugu weyn Israel ee Haifa

Muuqaal si qarsoodi ah loo soo dusiyay ayaa muujinaya qiiq cirka isku shareeray hawada Haifa. Israel ayaa mamnuucday in dadku ay duubaan goobaha ay Iraaniyiintu beegsadaan, waxaanu Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir uu Khamiistii ku hanjabay in tallaabo adag laga qaadi doono ciddii la arko iyadoo muuqaal ka duubeyso goobaha ay wax ka dhacaan.

