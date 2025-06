Maamulka ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in iyagoo ka dheregsan khatarta dhabta ah ee jirta iyo suurtagalnimada in ay bartilmaameed noqon karaan Dekedaha Israel ay qaateen go’aankan, iyadoo la ilaalinayo badqabka shaqaalaha iyo maraakiibta.

Maamulka Shirkadda Maraakiibta ee Maersk ayaa Jimcahan shaaciyay in ay si ku-meel-gaar ah u hakiyeen in maraakiibtooda ay taggaan Dekedda Haifa ee Israel, sababo la xiriira khatarta gantaalada Iran.