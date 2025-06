Haweeney Israeli ah oo si kedis ah u geeriyootay, markii la shiday seeriga digniinaha

Adeegga Ambalaasyada Israel ee MDA ayaa sheegay in haweeneyda 51 jirka ah ay wadno xanuunka u dhimatay, ka dib markii seeriga digniinaha la shiday, si dadka kuwooda weli bannaanada jooga looga digo in gantaal kale oo Irani ah uu ku soo socdo magaalada.

