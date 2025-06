Madaxweynaha Turkiga oo sheegay sababta ay Israel duulaanka ugu qaadday Iran

Ururka Iskaashiga Islaamka oo ka kooban 57 dal, lana aasaasay sanadkii 1969-kii ayaa sheegay in hadafkoodu uu yahay in la ilaaliyo danaha dunida Muslimka, iyadoo la raacayo xoojinta horumarinta nabadda iyo wada noolaashaha caalamiga ah.

Madaxweyne Erdogan ayaa hoosta ka xariiqay in Turkigu aanu ogolaan doonin in xuduudaha Bariga Dhexe dib loogu sawirro buu yiri dhiig.