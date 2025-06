Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Iran iyo Israel

Dhanka kale Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Caafimaadka Iran, Iraj Harirchi ayaa maanta sheegay in dhankooda ay dhinteen 430 qof, in ka badan 3,500 kalena ay dhaawacmeen sagaalka maalmood ee dagaalka uu socdo.

Korneyl Nadav Shoshani ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan yoolkooda ah in ay xaalad hubinti la’aan ah geliyaan dalka Iran, si ay ugu adkaato buu yiri in ay hawlgalo sameeyaan.

Afhayeen u hadlay Militariga Israel oo lagu magacaabo Korneyl Nadav Shoshani ayaa Fox News u sheegay in hadafkoodu uu yahay in ay sii wadaan hawlgalada ay ku wiiqayaan Taliska Iran, si aysan dib dambe isu soo abaabulin.

Militariga Israel ayaa goor sii horreysay oo maanta ah sheegay in duqayn ay ka gaysteen Gobolka Qom ay si guul leh ugu dileen sarkaal reer Iran ah oo magaciisa ay ku sheegeen Saeed Izadi, kaas oo Tehran u qaabilsanaa sida ay sheegeen isku xirka Ururka Xamaas. Militariga Israel waxay sheegeen in Saeed Izadi uu ahaa mid ka mid ah raggii nashqadeeyay weerarkii ay Xamaas hoggaamineysay ee kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta ay 7-dii bishii October ee sanadkii 2023 ka gaysteen dhulka ay Israel maamusho, waxayna dilkiisa ku sheegeen guul weyn.