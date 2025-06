Mareykanka oo weerar ballaaran ku qaaday xarumaha nuclear-ka ee Iran

Ka hor weerarka, Trump ayaa sheegay in Israel ay codsaneysay in Washington ay soo fara-geliso ololaheeda militari ee ay ku burburineyso xarumaha nuclear-ka ee Iran, maadaama Mareykanku uu yahay sida uu yiri awoodda militari ee keliya ee awooda inuu garaaco goobahaasi.

Saraakiisha Iran ayaa sheegay in qaraxyo dhowr ah laga maqlay agagaarka goobaha nuclear-ka ee Magaalooyinka Natanz iyo Isfahan, laakiin ma sheegin in la beegsaday goobta ugu muhiimsan ee Fordo ama Fordow.