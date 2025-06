Iran oo sheegtay in Mareykanka uu qaadi doono masuuliyadda gardarrada lagu la kacay

Israel ayaa la sheegaa in ay Maamulka Trump khasab kaga dhigtay in Militariga Mareykanka ay ku soo biiraan duqaymaha ay ku hayso bartilmaameedyada muhiimka ah ee Iran.

Ka hor weerarka, Trump ayaa sheegay in Israel ay codsaneysay in Washington ay soo fara-geliso ololaheeda militari ee ay ku burburineyso xarumaha nuclear-ka ee Iran, maadaama Mareykanku uu yahay sida uu yiri awoodda militari ee keliya ee awooda inuu garaaco goobahaasi.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran oo ka hadlayay Shirka Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ay Axaddan ku yeesheen Magaalada Istanbul ayaa wacad ku maray in dalkiisu uu sii wadi doono in uu iska difaaco weerarada gardarrada ah ee Mareykanka iyo israel.

Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee B-2 ayaa garaacay xarumaha nuclear-ka ee kala ah Fordo (Fordow), Natanz iyo Isfahan, sida uu qiray Madaxweyne Donald Trump oo sheegay in ay si sax ah u burburiyeen goobahaasi, waxaana uu Tehran ugu yeeray in ay hadda nabadda qaadato.