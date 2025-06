Xaalad aad u cakiran oo ka jirta Magaalooyinka Israel (SAWIRRO)

Si kastaba ha-ahaatee khubarada Israel ayaa ka digaya in dagaalkan uu jiitamo, iyagoo ku andacoonaya in uu khatar dhab ah ku yahay jiritaanka Dowladnimada Israel.

Shirkadda Maraakiibta Maersk ee laga leeyahay dalka Denmark ayaa Jimcihii ku dhawaaqday in ay si ku-meel-gaar ah u hakisay in maraakiibteeda ay ku xirtaan Dekedda Haifa. Maamulka Shirkadda Maersk ayaa sheegay in khatarta gantaalada Iran awgeed ay u qaateen go’aankan.