Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran oo ka degay Moscow, ka dib fara-gelintii militari ee Mareykanka

Abbas Araghchi, Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegay in Mareykanku uu ka tallaabay khad cas, isla-markaana ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan weerarada gardarrada ee Mareykanka iyo Israel.

Ruushka waa mid ka mid ah xulafada dibadda ee ugu muhiimsan Iran, waxaana la fahamsan yahay in Iran ay siisay Ruushka diyaarado fara-badan oo drones ah, si ay ciidamadiisu ugu adeegsadaan dagaalka Ukraine. Tehran ma fileyso in Moscow ay garabkeeda cidleen doonto xilligan xasaasiga ah, inkastoo labada dal uusan ka dhaxeynin heshiis difaac oo ogolanaya in ay isu gurman karaan, haddii midkood la soo weeraro.